Бывших чиновников Росреестра в Ленобласти отправили в колонию строгого режима за взятки на миллионы

Невский суд Петербурга приговорил к срокам в колонии строгого режима бывшего руководителя филиала кадастровой палаты Росреестра по Ленобласти Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова по делу о получении взяток, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Михеев, будучи директором областного ФГБУ "ФКП Росреестра", предложил дать ему взятку за помощь в интересах Марины Медесабаль. Взяткой была оплаченная путевка в Милан для него и семьи, в том числе авиабилеты и проживание в отеле - на сумму почти 769,5 тысячи рублей. Храмов тоже попросил взятку оплатой поездки: в Латвию, на сумму в 81,3 тысячи рублей.

Также Михеев и Храмов сговорились получить через посредника два участка и квартиру в Рыбацком за помощь по внесению в государственный кадастр недвижимости двух земельных участка в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти. Сумма недвижимого имущества оценили в 10,5 млн рублей. Еще Храмов получил от гендиректора ЗАО "Щеглово" земельный участок в 15,39 га кадастровой стоимостью 878 тысяч рублей.

Михееву по совокупности приговоров назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в 53 млн рублей. Его лишили права занимать должности на госслужбе на восемь лет. Храмова приговорили к 10 годам колонии, оштрафовали на 500 тысяч и на 25 млн рублей, лишив права занимать должности на госслужбе на 10 лет.