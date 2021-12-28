Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в Иркутске и Томске

Иркутские правоохранители нагрянули с обыском к экс-главе местного штаба Алексея Навального* Захару Сарапулову: после оперативных мероприятий он был доставлен в региональное управление Следственного комитета, делится "Тайга.Инфо". Связи с активистом нет.

В Томске силовики задержали депутата городской думы и также экс-главу местного штаба Навального* Ксению Фадееву. По информации ТВ2, на данный момент она пребывает в органах СК. Дома у неё идут обыски.

Напомним, что на данный момент в СИЗО находится экс-координатор штаба Навального* в Уфе Лилия Чанышева, которую обвиняют в осуществлении деятельности экстремистской организации.

Отметим, что вся работа и Чанышевой, и других активистов в штабах оппозиционера* относится к периоду, когда структуры Навального ещё не были признаны экстремистскими.