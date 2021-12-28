"Ъ": Капитаны ВМФ отправлены под арест рамках дела о хищении 700 млн рублей

В Москве гарнизонный военный суд поместил в СИЗО экс-консультанта департамента ВМФ АО "Рособоронэкспорт" Андрея Клокоцкого. Аналогичная участь постигла также бывшего руководителя службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения Вадима Мовчана, делится "Коммерсант".

Оба мужчины имеют звания капитанов 1-го ранга. Они проходят обвиняемыми в рамках уголовного дела о хищении почти 700 млн рублей в ходе работ по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.

"Ъ" пишет, что Клокоцкий явился с повинной в Следственный комитет, заявив, что "участвовал в совершении преступлений".

Некоторое время назад под арест также были отправлены бывшие начальники ОАО "Завод "Электроприбор" Муталиб Эмиралиев и АО "Союз-М" Замир Ахмедов.

Как полагают следователи, в 2013 году Клокоцкий и Мовчан заключили с Эмиралиевым, Ахмедовым и другими фигурантами разбирательства договор на обоюдно выгодных условиях. Вплоть до декабря 2017 года они "путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны" осуществили хищение 692,7 млн рублей, которые выделило министерство на приобретение навигационного оборудования и ремонта зенитных ракетных комплексов, являющихся частью вооружения ракетных крейсеров Северного флота.