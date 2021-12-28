Кадыров открыл в Грозном улицу и стелу в честь погибшего главы МЧС Зиничева

В столице Чеченской республики появилась улица и стела в честь главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб под Норильском, сорвавшись со скалы.

Улица в Грозном располагается рядом с ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части №1 в Ахматовском районе Грозного.

"Знаменательно, что эту улицу мы называем именем бывшего министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в День спасателя. Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России. Я с большим воодушевлением поддержал идею врио руководителя ГУ МЧС РФ по ЧР, дорогого брата Алихана Цакаева, назвать улицу в честь одного из самых достойных сыновей России", – приводит "Чечня сегодня" заявление главы региона Рамзана Кадырова, озвученное в ходе церемонии открытия стелы.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября. По официальной версии, он разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссёра Александра Мельника. Главой МЧС Зиничев стал в 2018 году.

В 2006–2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента, сопровождая Владимира Путина в деловых поездках.

Фото: kremlin.ru