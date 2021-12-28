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Новости 11:39

В РФ выявили менее 22 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, Петербург - на первом месте

фото ЗакС политика В РФ выявили менее 22 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, Петербург - на первом месте

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на почти на 1,3 тысячи случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 935 человек (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 43 961 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург – 1 802 новых больных (на 32 меньше, чем накануне), за ним следуют Москва – 1 705 и Подмосковье – 1 574. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 3 182 человек с коронавирусом и скончался 61 (накануне – 60).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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