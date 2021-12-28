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Новости 11:51

Авиакомпания "Победа" хочет увеличить свое присутствие в Петербурге

фото ЗакС политика Авиакомпания "Победа" хочет увеличить свое присутствие в Петербурге

Руководство лоукостера "Победа" намеревается разместить в Пулково десять самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Андрея Калмыкова. О петербургском транспотрном узле он рассуждает как о "большой базе" в обозримой перспективе. Пока речь идет только о прямых внутренних рейсах, но это еще не окончательное решение.

"За рубеж пока считаем. В том числе, как будет развиваться там наша "дочка" по наземному обслуживанию, какая будет доходность и т. д. Если пазл сложится, будет и "международка". Рассматриваем самые массовые направления: Турция, Египет, Италия, Германия. В Питер же еще и въездной туризм огромный", - отметил бизнесмен.

По мнению Калмыкова, наземное обслуживание внутри Пулково представляет собой деятельность искусственно созданного монополиста, что "не мотивировано".

На сегодняшний день "Победа" напрямую связывает Петербург авиарейсами с такими городами, как Калининград, Воронеж, Сочи, Минеральные Воды и Владикавказ.


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