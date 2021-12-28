"Угадайте, кто приехал": Петербуржцы жалуются на перекрытые из-за саммита дороги

Начиная с самого утра во вторник, 28 декабря, петербуржцы вынуждены стоять в пробках из-за перекрытых дорог: в городе проходит саммит глав стран ЕС, на который приехал ещё минувшим днём президент Владимир Путин.

Так, в числе перекрытых – КАД в районе Пулковского шоссе и Московский проспект, делится "Протестный Петербург".

"Стоим на месте долгое время. ДПС перекрыли, угадайте, кто приехал..." - сообщают пользователи в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Понедельник, 27 декабря, из-за приезда Путина также окрасил дороги Северной столицы в красный, пробки достигли 10 баллов. Так происходит каждый раз, когда первое лицо государства посещает родной город.