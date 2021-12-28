В Петербурге продолжает снижаться число суточных госпитализаций больных с коронавирусом

Пресс-служба петербургского правительства выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 28 декабря, за сутки вновь снизилось число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (224 вместо 265 накануне). В реанимационных отделениях лежат 598 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 330 человек (вместо 333 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежит 5971 пациент.

На карантине находятся 2717 граждан (накануне их было 1993), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 23 532 петербуржца, амбулаторно лечатся 23 219 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 960 887 тысяч доз.