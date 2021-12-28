"Браслет надевать, чтоб все знали": Милонов захотел выгнать из Москвы "эскортниц"

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, призвал на этот раз решить одну из проблем на территории столицы. По его мнению, таковой можно считать обилие в Москве рекламы эскорт-услуг и девушек, эти услуги предоставляющих. Единоросс убежден, что такого рода деятельность должна как можно скорее стать в глазах общественности "не гламурной московской, модной, а позорной". Своими соображениями политик поделился на личной странице "ВКонтакте".

"Нужно называть все своими именами – это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 км, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, – желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы коров доить", - в привычной манере выразил Милонов свои пожелания.

Что же касается рекламы эскорт-агентств, то депутат считает правильным подстроить под нее алгоритмы социальных сетей, чтобы легко "отлавливать" и привлекать к уголовной ответственности.