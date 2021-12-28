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Новости 13:58

С приходом зимы в петербургские больницы с обморожениями попали почти 30 человек

фото ЗакС политика С приходом зимы в петербургские больницы с обморожениями попали почти 30 человек

С наступлением зимы в Петербурге уже почти три десятка человек попали в больницы из-за обморожений разной степени тяжести, извещает пресс-служба НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

"С 1 декабря число поступивших в отделение скорой помощи с обморожениями — 27 человек", — информирует медучреждение.

Напомним, ранее стало известно о том, что только за первую неделю холодов в городские больницы госпитализировали 21 человека с термическим переохлаждением.

Только утром 26 декабря температура в Северной столице опустилась до -23,1 градуса, что стало минимумом в уходящем году.


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