В Пятигорске прошёл обыск у юриста "Комитета против пыток", заявлявшего о похищении родственников

В Пятигорске силовики провели обыск дома у юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, сейчас он задержан, делится "ОВД-Инфо"*.

Адвоката к юристу не пускают.

"Мы просим журналистов распространить эту информацию. Мы опасаемся, что Абубакара могут вывезти в Чечню, где его жизни грозит опасность. Причину его задержания мы не знаем", — взывают к общественности в "Комитете против пыток".

Ранее, напомним, Янгулбаев известил, что в Чечне пропали более 20 его родных. Он предположил, что это может быть связано с его правозащитной деятельностью. В ответ глава республики Рамзан Кадыров заявил, что во ввременном ему регионе людей якобы не похищают.

*Проект внесён Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов