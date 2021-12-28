За неделю на нарушениях антиковидных правил попались восемь петербургских организаций

Чиновники Смольного подвели итоги рейдов предыдущей недели, в ходе которых проверялось соблюдение точками общепита и магазинами противоэпидемических предписаний. В очередной раз госслужащие констатировали, что большинство петербургских предприятий законопослушны: на этот раз из 154 предприятий, работающих в сфере услуг, только восемь оказались нарушителями. Проверки проводились в Московском, Невском, Приморском, Кировском, Выборгском, Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах, передает пресс-служба городского правительства.

У восьми фирм-нарушителей антиковидных правил не имелось при себе QR-кодов коллективного иммунитета, сотрудники не соблюдали масочный режим или не следили за социальной дистанцией посетителей в помещении, предприятия не вели журналов дезинфекции и термометрии. Всем им грозят штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, ни одно из пойманных на нарушениях заведений не стали закрывать и опечатывать.

фото: пресс-служба Смольного