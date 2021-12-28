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В Петербурге презентовали проект третьего небоскреба в Лахте

фото ЗакС политика В Петербурге презентовали проект третьего небоскреба в Лахте

ПАО "Газпром" опубликовало видеозапись, на которой презентуется проект уже третьей подсчету башни-небоскреба, входящей в планы газового гиганта. Предполагается, что новое деловое сооружение в Приморском районе будет достигать в высоту 555 метров и состоять из 108 уровней.

"Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов", - говорится в описании проекта.

Вокруг башни, по замыслу авторов, должны будут непрерывно вращаться своеобразные "крылья", избавляя тем самым здание от сильной ветровой нагрузки, характерной для прибрежной местности. 

Отметим, что строительство уже имеющегося в городе "Лахта центра" сопровождалось бурными обсуждениями: первоначально 450-метровый небоскреб хотели расположить на Охтинском мысу, напротив Смольного, но локацию к облегчению многих градозащитников удалось поменять на берег Финского залива в Приморском районе. В начале нынешнего года газовый монополист презентовал проект второго небоскреба - 703-метрового.

фото: скриншот видео от пресс-службы "Газпрома"


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