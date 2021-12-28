Правительство выделило 128 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Члены правительства РФ утвердили продление на весь 2022 год "коронавирусных" выплат медикам: на эти цели из бюджета страны выделено 128,5 млрд рублей, информирует пресс-служба кабинета министров.

Претендовать на дополнительную финансовую помощь могут врачи, средний и младший медицинский персонал, водители машин скорой помощи и сотрудники стационарных социальных организаций, работающие с COVID-19. За работу в новогодние праздники медицинские и социальные работники получат удвоенные выплаты.

Кроме того, 3,5 млрд рублей направят на страховые выплаты медработникам в 2022 году году — в случае, если медик пострадает, оказывая помощь пациенту с ковидом.