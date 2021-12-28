КГИОП занялся судьбой Александровских ворот в Пушкине

Сохранившемуся фрагменту Александровских ворот, находящемуся в Баболовском парке на пути из Пушкина в Александровку, чиновники из КГИОП собираются найти хозяина, передает строительное издание "Канонер". Объект с почти двухсотлетней историей, признанный памятником федерального значения, в настоящее время представляет собой одиноко стоящую колонну сбоку от проезжей части. Участком под сохранившейся колонной сегодня управляет ГМЗ "Царское село", а участком, где располагались утраченные фрагменты — комитет по благоустройству.

"После определения имущественно-правового статуса и законных владельцев ворот КГИОП вернется к рассмотрению вопроса о выполнении работ по сохранению данного объекта культурного наследия", - рассказала зампред КГИОП Галина Аганова.

Ранее чиновники районного уровня утверждали, что ворота не подлежат восстановлению из-за несоответствия их первоначальной ширины нынешней ширине дороги.