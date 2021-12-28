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Новости 18:50

В Петербурге суд приговорил к 12 годам колонии мужчину, выступавшего с последним словом 13 часов

фото ЗакС политика В Петербурге суд приговорил к 12 годам колонии мужчину, выступавшего с последним словом 13 часов

Петербургский Куйбышевский райсуд назначил 12 лет колонии Евгению Парамонову, которому инкриминировали 56 эпизодов мошенничества с НДС в период с 2011 по 2013 год на сумму около 300 млн рублей, информирует объединённая пресс-служба городских судебных инстанций.

"Последнее слово Парамонова длилось 13 часов 10 минут. Суть была в том, что он не виноват", - ещё осенью извещала пресс-служба.

Также Парамонова оштрафовали на 200 тысяч рублей. Остальные фигуранты разбирательства получили условные сроки от 5 до 7 лет. Текст приговора содержал свыше тысячи листов.

Парамонов "прославился" в Петербурге тем, что подал к региональным УФСИН, МВД, СИЗО и другим спецучреждениям свыше 700 исков на общую сумму 150 млн рублей из-за "пенитенциарных" условий содержания. В числе его жалоб были такие, например, как "[условия] не способствовали укреплению здоровья"; в камере, в которой он содержался, звучали "унижающие достоинство" звуки газонокосилки. В 2019 году Парамонову удалось отсудить 30 тысяч рублей по одному из исков.

В своих требованиях мужчина дошёл также до Конституционного суда РФ, в который он подал жалобу на невозможность длительных свиданий с осужденными к лишению свободы, которые после приговора содержатся в СИЗО. Как итог, иск Парамонова был одобрен.


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