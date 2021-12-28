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Новости 19:58

Беглов и Бельский прошлись по рождественской ярмарке на Манежной площади

фото ЗакС политика Беглов и Бельский прошлись по рождественской ярмарке на Манежной площади

Открывшуюся на Манежной площади рождественскую ярмарку навестили главы исполнительной и законодательной ветвей петербургской власти, Александр Беглов и Александр Бельский. Увиденное на ней 28 декабря спикера ЗакСа порадовало. По мнению Бельского, ярмарка претендует на то, чтобы считаться смысловым центром города на период новогодних каникул.

"Очень хорошо, что ее расширили — она стала ярче, наряднее, интереснее. Очень хотелось бы, чтобы все жители Петербурга посетили ее и получили заряд праздничного настроения", - произнес депутат.

Беглов и Бельский дошли и до ледового катка, организованного на Конюшенной площади, где юные фигуристы играли в спектакле "Золушка". Этот каток способен принимать единовременно до ста любителей зимнего спорта. Всего к праздникам в городе открылось 180 катков и хоккейных коробок разного размера.

фото: пресс-служба Законодательного собрания


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