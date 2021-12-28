В Петербурге прошла акция в поддержку "Международного мемориала"*

Вечером 28 декабря в Петербурге возле Соловецкого камня прошла акция с возложением цветов в поддержку старейшей правозащитной организации "Международный мемориал"*, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В акции, организованной "Восьмой инициативной группой", приняли участие несколько человек. Мероприятие также посетил депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь.

— Я думаю, что это плевок со стороны государства всем тем, чьих родственников когда-либо репрессировали, всем тем, кто занимается правозащитной деятельностью в России. Единственное хорошее, что я могу сказать, что люди, которые работают в "Мемориале"* и "ОВД-Инфо"** — они никуда не делись. Какой-то способ заниматься правозащитной деятельностью они найдут, — сказал Боварь.

За стихийной акцией наблюдали силовики. Около шести сотрудников полиции стояли в стороне. Ещё несколько людей в гражданском ходили возле собравшихся и фотографировали их на свои смартфоны.

Одна из участниц встала в одиночный пикет возле Соловецкого камня. У неё на плакате было написано "Ликвидируйте репрессии, а не Мемориал*". К ней тут же подошли сотрудники полиции и попросили пройти к полицейскому автомобилю, чтобы переписать паспортные данные. Затем полицейский около 30 минут проверял активистку "по базам".















В этот день несколькими часами ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал" и его региональные отделения по иску Генпрокуратуры.

Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Международный мемориал"* из-за систематического нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно из-за отсутствия маркировок на публикациях провозащитного центра.

*"Мемориал" Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов

Константин Леньков