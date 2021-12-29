Зорькин рассматривает вариант с отменой моратория на смертную казнь

На сайте Конституционного суда в pdf-варианте появилась доступная для всеобщего скачивания книга его многолетнего председателя Валерия Зорькина под названием "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Среди прочего, автор размышляет в ней об охранительной роли своего учреждения в политической системе России, используя, например, применительно к КС и его обязанностям такой оборот: "смирять разрушительное действие политических протуберанцев". Произведение изучил "Коммерсант".

Зорькин ставит под сомнение одну из "вечных тем" в России – моратория на смертную казнь, действующего более двадцати лет. Судья напоминает, что формально запрета на смертную казнь как такового нигде не прописано, она не отменена: "то обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем".

Этот вопрос, с точки зрения Зорькина, способен актуализироваться со временем, при этом глава КС надеется, что всерьез возвращаться к теме отмены моратория не потребуется.

"Здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства", - пишет он.

Примечательно, что в контексте возможного снятия моратория Зорькин апеллирует главным образом не к криминалу, а к политическим процессам: напоминает о незрелых демократиях, склонности тех или иных обществ к "цветным революциям", которые преподносятся как бесспорное зло. Пугает автор и 1917-м годом, когда, по его мнению, произошел крах всех институтов.

"В обстоятельствах нестабильной демократии орган конституционного контроля способен обозначать своего рода вехи, которые ориентируют общество на правовой вектор и создают условия для восстановления нормальной конституционно-правовой жизни", - говорится в одном из пассажей.

Напомним, что последним казненным в России человеком, по данным целого ряда источников, мог стать сексуальный маньяк Сергей Головкин, в отношении которого приговор привели в исполнение в августе 1996 года.