Путин внес в ГД законопроект, дающий президенту больше прав на выдачу и прекращение гражданства РФ

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, по которому глава государства приобретает большие полномочия в части предоставления российского гражданства по упрощенной процедуре различным категориям лиц. Он, в частности, получает большие права в том, что касается определения этих категорий.

Прежде всего, в тексте инициативы речь идет о гражданах бывшего СССР, о которых говорится как о бывших соотечественниках, а также об иностранцах, имеющих в России близких родственников.

Число требований, предъявляемых к людям при получении ими российского гражданства по упрощенной процедуре, сокращается применительно более чем к двадцати категориям лиц.

Примечательно, что в пояснительной записке к законопроекту указывается и исключительное право президента на прекращение гражданства "детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов".

"Прекращение гражданства Российской Федерации по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с президентом", - также говорится в записке.

Список оснований для прекращения гражданства РФ расширяется: теперь к ним относятся и "тяжкие преступления против государства", а также нарушения, связанные с оборотом наркотиков.