Петербург уступил Москве первое место по числу новых выявленных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 803 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 932 человека (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 42 776 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди на этот раз расположилась Москва – 1798 новых больных, за ней следуют Петербург – 1526 (на 276 меньше, чем накануне), и Подмосковье – 1342. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2729 человек с коронавирусом и скончалось 59 (накануне – 61).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.