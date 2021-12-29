ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:37

Петербург уступил Москве первое место по числу новых выявленных случаев COVID-19

фото ЗакС политика Петербург уступил Москве первое место по числу новых выявленных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 803 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 932 человека (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 42 776 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди на этот раз расположилась Москва – 1798 новых больных, за ней следуют Петербург – 1526 (на 276 меньше, чем накануне), и Подмосковье – 1342. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2729 человек с коронавирусом и скончалось 59 (накануне – 61).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама