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Новости 12:10

"Интерфакс": У бывшего мэра Назрани проходит обыск

фото ЗакС политика "Интерфакс": У бывшего мэра Назрани проходит обыск

Сотрудники силовых структур 29 декабря явились с обыском в дом к бывшему мэру Назрани Алихану Тумгоеву, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой компетентный источник. 

По его данным, следственные действия начались рано утром, правоохранители приехали на нескольких автомобилях и оцепили дом бывшего ингушского чиновника. Официальных комментариев на этот счет силовики пока не дают.

Тумгоев ушел с должности осенью 2019 года, когда истек срок его полномочий. Управление городом перешло тогда к справедливороссу Урусхану Евлоеву.


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