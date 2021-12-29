"Интерфакс": У бывшего мэра Назрани проходит обыск

Сотрудники силовых структур 29 декабря явились с обыском в дом к бывшему мэру Назрани Алихану Тумгоеву, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой компетентный источник.

По его данным, следственные действия начались рано утром, правоохранители приехали на нескольких автомобилях и оцепили дом бывшего ингушского чиновника. Официальных комментариев на этот счет силовики пока не дают.

Тумгоев ушел с должности осенью 2019 года, когда истек срок его полномочий. Управление городом перешло тогда к справедливороссу Урусхану Евлоеву.