Суд взыскал с Артемия Лебедева более ста тысяч рублей в пользу петербургской общественницы

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по гражданскому иску Ольги Баранец, возглавляющей организацию "Общественный уполномоченный по защите семьи", к известному дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Баранец, считая себя оскорбленной в прошлогоднем ролике Лебедева на YouTube, требовала взыскать со знаменитости и с принадлежащей ему студии в общей сложности 8,3 млн рублей. Речь в заявлении, помимо личных оскорблений в адрес истицы, шла и о том, что видеоблогер якобы распространил ее личные данные и, не получив согласия, использовал ее фотографию.

Суд согласился с петербурженкой лишь частично, признав ее право на компенсацию морального вреда. В результате "Студия Артемия Лебедева" не заплатит ей ничего, а сам Лебедев теперь должен Баранец суммарно 116,9 тысяч рублей, включая оплату расходов на судебную экспертизу.