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Новости 14:13

За акцию в поддержку Навального на Красной площади оштрафовали бывшего полицейского

фото ЗакС политика За акцию в поддержку Навального на Красной площади оштрафовали бывшего полицейского

Суд в Москве назначил штраф в размере 10 тысяч рублей бывшему полицейскому из Ярославской области Олегу Кашинцеву, который в декабре вышел с пикетом на Красную площадь, передает издание "7х7". Плакат, с которым его почти мгновенно задержали 19 декабря, содержал слова поддержки в адрес оппозиционера Алексея Навального, находящегося в заключении, и смелое высказывание о действующем президенте.

С решением суда Кашинцев не согласен, так как не видит законных оснований для привлечения себя к юридической ответственности в связи с одиночным пикетом. Бывший правоохранитель будет обжаловать свой штраф, назначенный по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

"Считаю антиконституционным ограничение на проведение публичных мероприятий на Красной площади", - приводится позиция активиста.

Вместе с тем, на него завели еще одну "административку": по факту незаконного ношения полицейской формы. Заседание по этому делу состоится в Рыбинске, по месту жительства Кашинцева.


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