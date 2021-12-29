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Новости 14:42

ФАС хочет успеть ввести ограничение роста цен на проживание в отелях до следующего ПМЭФ

фото ЗакС политика ФАС хочет успеть ввести ограничение роста цен на проживание в отелях до следующего ПМЭФ

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шоскальский сообщил о планах внедрения регуляторного механизма, который позволял бы препятствовать бесконтрольному росту цен на проживание в гостиницах. Речь идет о разрабатываемой совместно с Ростуризмом временной мере, которая действовала бы в периоды проведения крупных международных мероприятий.

"Мы пока еще согласовываем все необходимые материалы. Я думаю, что постараемся к питерскому форуму успеть", - рассказал он RTVI.

Ограничения, согласно планам ведомства, будут вводиться на четыре дня в году в Петербурге, Сочи и Владивостоке. Максимально допустимой ценой на проживание в той или иной гостинице будет считаться превышающая базовую вдвое.

"Я не вижу здесь проблемы, потому что вот разговоры о том, что инвесторы не будут строить новые гостиницы из-за того, что три раза в году, значит, в трех городах будет эта вот методика работать, - ну это все-таки ерунда, скорее всего", - рассудил чиновник.

Шаскольский напомнил, что подобные сдерживающие механизмы, касающиеся отелей, применяются во многих странах мира: например, во время проведения крупных спортивных турниров.


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