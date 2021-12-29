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Новости 15:59

За сутки в Петербурге в полтора раза выросло число госпитализаций больных с коронавирусом

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге в полтора раза выросло число госпитализаций больных с коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 29 декабря, за сутки выросло число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (338 вместо 224 накануне). В реанимационных отделениях лежат 562 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 308 человек (вместо 330 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5673 пациента.

На карантине находятся 2739 граждан (накануне их было 2717), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 22 428 петербуржцев, амбулаторно лечатся 22 578 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 958 257 тысяч доз.


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