Беглов и Бельский поговорили с ветеранами о COVID-19 и воспитании молодого поколения

В среду, 29 декабря, петербургский губернатор Александр Беглов, а также спикер Заксобрания города Александр Бельский, встретились с представителями общественных организаций ветеранов и блокадников, делится пресс-служба Смольного.

В беседе с "ленинградцами-петербуржцами" чиновники много говорили про успехи в борьбе с коронавирусом в уходящем году.

"Этот год был сложным, но мы научились справляться с трудностями. Нам помогает стойкий ленинградский-петербургский характер", – высказался Беглов.

Городской глава напомнил о том, что региональные власти продолжают оказывать помощь ветеранам и семьям с детьми.

"Мы построили четыре стационара-трансформера. Это 1400 современных коек. В условиях пандемии улучшена работа первичного звена здравоохранения. Значительную помощь оказал федеральный центр, перечислив средства на выплаты медикам, на закупку лекарств для больных ковидом", – отчитался Беглов.

Кроме того, пишет пресс-служба Смольного, градоначальник и Бельский уведомили представителей ветеранских организаций о росте петербургского бюджета, параллельно обсудив менее насущное – экологию и строительство.

Среди прочего Беглов выразил ветеранам благодарность за участие в общественной жизни города и воспитании молодого поколения, отметив их участие в обсуждении насущных проблем.

"Принимать правильные решения нам помогает ваш бесценный опыт. Опыт людей, которые, не щадя себя, воевали, восстанавливали страну в послевоенные годы, которые знают, какие времена пришлось пережить нашему городу. Вы – наша основная опора, те, у кого мы спрашиваем совета, кого мы искренне любим всем сердцем", – выступил в свою очередь Бельский.

Наконец, Беглов сообщил о готовящихся планах по случаю 79-летия прорыва блокады и 78-летия полного освобождения Ленинграда.

"У нас запланированы более 125 памятных мероприятий. В том числе, открытие памятника блокадному учителю в Соляном переулке", – заключил руководитель города на Неве.

Уточняется, что в разговоре с первыми лицами Северной столицы участвовали глава Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и члены "Союза защиты пожилых", "Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", общественной организации Ленинградских ветеранов войны и военной службы.