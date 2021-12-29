"Помогут в вашей нелёгкой работе": Смольный одарил судебных приставов продукцией отечественного автопрома

Губернатор Александр Беглов вручил петербургским работникам управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ключи от восьми новых автомобилей "Лада Ларгус", информирует пресс-служба Смольного.

"Ваша служба неукоснительно служит закону, исполняет судебные решения. Эффективно работает петербургское управление: всего за год взыскано более 36 миллиардов рублей, 12 миллиардов – в федеральный бюджет и бюджет Санкт-Петербурга. Новые автомобили помогут в вашей нелёгкой и ответственной работе", – отметил заслуги приставов глава Северной столицы.

В Смольном напомним, что ранее региональному подразделению ФССП было передано 10 аппаратно-программных комплексов "Поток". С его помощью приставы могут искать принадлежащие должникам автомобили: в течение текущего года таким образом были обнаружены и арестованы 1326 транспортных средств, находящихся в собственности у неплательщиков. Кроме того, с помощью "Потока" сотрудникам ФСПП удалось взыскать порядка 1 млрд рублей транспортных налогов.

Фото: gov.spb.ru