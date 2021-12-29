Комздрав: Количество петербуржцев, прошедших вакцинацию от COVID-19, превысило 2,6 млн человек

В петербургском комитете по здравоохранению известили, что полный курс вакцинации "Спутником V" завершили уже более 2 млн горожан: по официальным данным, привились 2 005 520 жителей Северной столицы. Данные приведены в телеграм-канале ведомства.

В то же время уколы "Спутника Лайт" поставили 601 673 петербуржцев.

По состоянию на 29 декабря, полностью вакцинировались уже 2 685 000 горожан.

Количество жителей города на Неве, которые только "подключились" к прививочной кампании, подобралось к отметке в 3 млн - 2 907 800 человек.