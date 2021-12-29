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Смольный утвердил покупку детсада в густонаселённой части юго-запада Петербурга

фото ЗакС политика Смольный утвердил покупку детсада в густонаселённой части юго-запада Петербурга

Градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение о приобретении в собственность города "нежилого здания", находящегося на юго-западе Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идёт о новом детском саде, возведённом по адресу: ул. Генерала Кравченко, д. 9, корп. 2, строение 1. Район активно застраивается, поэтому в нём наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях.

Новый детсад сможет принять до 220 воспитанников. Для детей будут доступны музыкальный и физкультурный залы, бассейн с раздевалками и собственной лабораторией для анализа проб воды, а также помещения для дополнительного образования и медицинские кабинеты.

Уточняется, что объект уже оснащён пожарной сигнализацией, "тревожной" кнопкой и видеонаблюдением.


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