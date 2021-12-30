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Новости 10:18

На период праздников график работы общественного транспорта в Петербурге будет изменён

фото ЗакС политика На период праздников график работы общественного транспорта в Петербурге будет изменён

Изменения в работе петербургского общественного транспорта коснутся не только новогодней ночи, но и последующих каникул.

Пресс-служба городского комитета по транспорту публикует расписание на период с 30 декабря по 9 января 2022 года:

  • 30 декабря — по графику пятницы;
  • 31 декабря — по графику субботы;
  • с 1 по 9 января — согласно графику воскресенья.

Аналогичные изменения введены и для пригородных электричек. Кроме того, 31 декабря и 1 января часть из них будут отменены.

Напомним, в новогоднюю ночь будет продлена работа наземного транспорта и метро. Станции будут открыты до 1:00 ночи, движение поездов заканчивается в 2:00. Работа наземного транспорта пролонгируется на два часа.

На период с 31 декабря по 9 января вестибюли станций городской подземки "Зенит", "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" функционировать не будут.


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