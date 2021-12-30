Власти Калининского района подарили ветеранам и инвалидам газовые плиты на Новый год

Чиновники Калининского района Петербурга сообщают о предновогодних делах: в четверг, 30 декабря, дома у 98-летней блокадницы Евгении Максимцевой появится новая газовая плита. При этом власти пообещали до конца текущего года установить плиты в ещё 39 квартирах, в которых проживают нуждающиеся категории населения — инвалиды, ветераны, многодетные семьи.

Власти Калининского района отчитались, что программу по замене газовых плит в 2021 году они исполнили всецело. Свой вклад в процесс внёс также бизнесмен Игорь Бучеров, который в рамках акции "Ёлка добра" купил 40 плит для блокадников и ветеранов ВОВ.

Подключением оборудования занялись врио главы администрации Калининского района Сергей Петриченко и ГРО "Петербурггаз".