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Новости 11:16

В Йошкар-Оле возбудили дело на активиста из-за перфоманса с куклой в маске Путина

фото ЗакС политика В Йошкар-Оле возбудили дело на активиста из-за перфоманса с куклой в маске Путина

Полиция в Йошкар-Оле возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды") в отношении местного активиста, повесившего куклу в маске действующего президента на общественной остановке. Детали процесса приводит местный муниципальный депутат Антон Соколов у себя в телеграм-канале.

"Возможно, молодой человек своей акцией хотел выразить своё недовольство с проводимой политикой или просто презрение к вышеупомянутому лицу [Владимиру Путину]", - предположил муниципал.

Статья, которую инкриминируют молодому человеку, предполагает до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году по аналогичной статье осудили двоих жителей Перми. Один из них получил реальный срок, второму впоследствии его заменили на условный. В 2019 году активисты оставили в центре Перми одетый в арестантскую робу манекен, к которому было приколото лицо Путина, за это их впоследствии и задержали.


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