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Новости 11:52

В России выявили еще 21 тысячу случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще 21 тысячу случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 21 073 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимум с 22 сентября.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 10 479 344 случаев заболевания. По официальным данным, на 30 декабря от коронавируса умерли 307 948 россиян: 926 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки. 

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией остается прежней, суточная заболеваемость в них немного снизилась. В Москве выявили еще 2 661 случай заражения, в Петербурге — 1 532, в Подмосковье — 977.

 


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