ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:23

В Шушарах и на улице Турку открылись новые МФЦ

фото ЗакС политика В Шушарах и на улице Турку открылись новые МФЦ

В Петербурге начали работу два новых многофункциональных центра, извещает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Первый из них расположен в посёлке Шушары по улице Валдайская, 9А, второй — во Фрунзенском районе, на улице Турку, 5/13.

"Центры работают по предварительной записи. Записаться на прием можно на портале госуслуг Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб" или в любом МФЦ на стойке информирования", — уточнили в комитете.

В 2022 году свою деятельность должны начать ещё семь МФЦ в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Приморском районах.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама