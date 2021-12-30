В Шушарах и на улице Турку открылись новые МФЦ

В Петербурге начали работу два новых многофункциональных центра, извещает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Первый из них расположен в посёлке Шушары по улице Валдайская, 9А, второй — во Фрунзенском районе, на улице Турку, 5/13.

"Центры работают по предварительной записи. Записаться на прием можно на портале госуслуг Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб" или в любом МФЦ на стойке информирования", — уточнили в комитете.

В 2022 году свою деятельность должны начать ещё семь МФЦ в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Приморском районах.