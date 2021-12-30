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Новости 12:55

Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

фото ЗакС политика Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

Советский суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии, передает "Интерфакс".

Кляйна признали виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве. Его наказание определили путем сложения.

Следствие обвиняло Кляйна в том, что он, будучи мэром Томска, внес ложные сведения в реестр, чтобы помешать местному бизнесмену получить землю, которая прилегала к заводу "Томское пиво", под строительство жилья. Кляйн до избрания мэром в 2013 году был гендиректором этого предприятия, после его ухода этот пост заняла его жена Галина.

Также следствие считает, что Кляйн и на посту мэра в 2013–2020 годах принимал участие в управлении деятельностью завода и "в силу занимаемой должности" оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти.

 


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