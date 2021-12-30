Адвоката Ивана Павлова* в пятый раз хотят привлечь к дисциплинарной ответственности

Очередные, уже пятые по счёту, нарушения узрел один из вице-президентов Адвокатской палаты Петербурга в работе своего коллеги Ивана Павлова*. Жалобу юрист опубликовал у себя в Facebook.

На сей раз заявитель, чьё имя не уточняется, полагает, что Павлов* мог нарушить Кодекс профессиональной этики. Претензии у члена Адвокатской палаты вызвал опубликованный Павловым* в СМИ текст представления петербургского Минюста о возбуждении в его отношении дисциплинарного производства. Подобному выпаду, да ещё от коллеги, Павлов* был неприятно удивлён.

Павлов* удивился новым обвинениям в свой адрес со стороны коллеги, которого юрист, по собственному утверждению, знает лично.

Минюст РФ уже четыре раза собирался привлечь юриста к ответственности, дважды Адвокатская палата отказывала. Лишь единожды в его работе нашли незначительные нарушения, однако это не отразилось на его статусе.

Последнее представление Минюста было внесено в декабре. Ведомство желает лишить Павлова* адвокатского статуса ввиду его политических взглядов. Заседание пока не проводилось.

Некоторое время назад Иван Павлов* стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова. Преследование вынудило его уехать из России.

*Иван Павлов внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов