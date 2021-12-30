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Новости 13:35

"Нужно относиться к этому с допуском": Песков объяснил разные данные о коллективном иммунитете к COVID-19

фото ЗакС политика "Нужно относиться к этому с допуском": Песков объяснил разные данные о коллективном иммунитете к COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Анны Поповой и Татьяны Голиковой разные данные о коллективном иммунитете к коронавирусу в России из-за разных методик подсчета и возможных погрешностей.

По словам Пескова, иногда применяется разная методика при подсчете, и в целом трудно назвать точные цифры. Представитель Кремля отметил, что к этим данным не стоит "относиться с точки зрения абсолютной точности".

"Определённо говоря, здесь есть погрешность и она неизбежна. Принцип достаточно простой: когда мы говорим и считаем человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет? Он должен был по идее уже сделать бустер. Здесь определенный допуск есть, к этому так и нужно относиться, с допуском", — приводит слова Пескова радио "Маяк".

По данным оперштаба, коллективный иммунитет по России оценивается в 60,4%. Полностью завершили вакцинацию 73 106 249 россиян.


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