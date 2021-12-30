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Новости 13:58

Минздрав зарегистрировал антиковидный препарат на основе плазмы крови переболевших

фото ЗакС политика Минздрав зарегистрировал антиковидный препарат на основе плазмы крови переболевших

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало антиковидный препарат "Ковид-глобулин", который изготовлен на основе плазмы крови переболевших людей. Лекарство уже прошло все этапы клинических испытаний, делится ТАСС.

"Ковид-голубин" содержит антитела к COVID-19, что позволяет организму победить инфекцию и не дать ей перейти в тяжёлую форму. В Ростехе ранее представили отчёт, согласно которому по результатам двойного исследования у семи из 10 получавших "Ковид-глобулин" снижался риск возникновения осложнений. Терапия помогает не допустить развития почечной недостаточности, увеличения степени поражения лёгких и ухудшения общей симптоматики.

"Ковид-голубин" зарекомендовал себя при использовании на ранних стадиях течения болезни.


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