Путин поздравил с Новым годом лидеров зарубежных стран, обделив вниманием Грузию и Украину

На сайте Кремля опубликовали новогоднее поздравление Владимира Путина, адресованное своим зарубежным коллегам. В списке реципиентов — лидеры 42 стран. Вниманием обделены лишь Украина и Грузия.

Первая часть обращения Путина адресована президентам Абхазии и Азербайджана, после чего идёт очередь премьер-министра Армении.

Вторая часть посвящена лидеру США Джо Байдену: Путин надеется на конструктивный диалог между Россией и Штатами в грядущем году с тем, чтобы вместе предстать "перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество".

"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", — указывается в телеграмме Путина.

Финал поздравления посвящён политикам, ушедшим с политической арены: Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджу Бушу, Роберту Кочаряну, Ангеле Меркель, Биньямину Нетаньяху, Романо Проди, Сержу Саргсяну, Николя Саркози, Франсуа Фийону, Тарье Халонен, Королю Хуану Карлосу I и Герхарду Шрёдеру.

Главу Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили Путин поздравлять не стал.

Фото: kremlin.ru