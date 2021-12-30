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Новости 14:53

ГАТИ разрешила приступить к разработке проекта Большого Смоленского моста

фото ЗакС политика ГАТИ разрешила приступить к разработке проекта Большого Смоленского моста

Проект нового разводного Большого Смоленского моста через Неву получил одобрение Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга, которая выдала разрешительную документацию на проведение необходимых изыскательских работ.

Будущая переправа соединит Большой Смоленский проспект с улицей Коллонтай. Пока что ГАТИ дала добро на подготовку проекта только по правому берегу Невы.

"Основные работы будут проходить в зоне проезжей части, поэтому принято решение для минимизации нагрузки на транспортное движение провести их в новогодние праздники. В связи с этим с 3 января по 11 января будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской и улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской", — поделились деталями процесса в ГАТИ.

Заказчиком работ выступает ООО "БКН-Проект".

Ожидается, что по будущей разводной шестиполосной переправе длиной в полтора километра запустят новые маршруты общественного транспорта. Мост будет построен за счёт средств "Газпрома", его планируют открыть до 2028 года. 

Проект уже вызвал неодобрение градозащитного сообщества, члены которого считают недопустимым возможный снос восьми дореволюционных зданий на проспекте Обуховской Обороны ради возведения моста.


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