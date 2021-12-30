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Новости 15:38

Путин подписал закон о запрете на списание соцвыплат за долги

фото ЗакС политика Путин подписал закон о запрете на списание соцвыплат за долги

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов россиян, документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект запрещает банкам списывать эти деньги в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой такой выплате. В том числе от этого ограждены беременные женщины, граждане, получающие выплаты на детей, малоимущие граждане, которые получают соцпомощь, и другие категории.

Закон также предусматривает, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере МРОТ на одном из счетов.

 


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