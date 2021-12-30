Открытие метро "Технологический институт-1" откладывается до февраля 2022 года

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уведомили петербуржцев о переносах сроков открытия станции метро "Технологический институт-1": теперь она должна открыть свои двери после затянувшегося ремонта в середине февраля 2022 года.

Как отметил глава КРТИ Андрей Левакин, на станции завершили все строительно-монтажные работы, теперь необходимо получить разрешение Ростехнадзора.

"После оформления всех документов мы планируем в следующем году открыть станцию. Произойдет это ориентировочно в середине февраля", — цитирует заявление Левакина "Петербургский дневник".

Благодаря увеличению количества эскалаторов — с трёх до четырёх — существенно возрастёт пропускная способность станции. Пока что оборудование проходит через процесс обкатки.

Левакин добавил также, что сроки ввода станции переносились в том числе из-за устаревших несущих конструкций, замена которых отняла много времени.

Вопросы к работам на станции имеются также у ГУП "Петербургский метрополитен".

"Один из последних вопросов, который сейчас решается, – это комплексная работа системы пожаротушения. Она смонтирована, теперь её нужно полностью запустить и проверить её работу на всех этапах", — высказался замначальника службы движения метро Олег Черкасов.

"Технологический институт-1" закрыли на ремонт в апреле 2020 года.