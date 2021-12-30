ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:30

Открытие метро "Технологический институт-1" откладывается до февраля 2022 года

фото ЗакС политика Открытие метро "Технологический институт-1" откладывается до февраля 2022 года

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уведомили петербуржцев о переносах сроков открытия станции метро "Технологический институт-1": теперь она должна открыть свои двери после затянувшегося ремонта в середине февраля 2022 года.

Как отметил глава КРТИ Андрей Левакин, на станции завершили все строительно-монтажные работы, теперь необходимо получить разрешение Ростехнадзора.

"После оформления всех документов мы планируем в следующем году открыть станцию. Произойдет это ориентировочно в середине февраля", — цитирует заявление Левакина "Петербургский дневник".

Благодаря увеличению количества эскалаторов — с трёх до четырёх — существенно возрастёт пропускная способность станции. Пока что оборудование проходит через процесс обкатки.

Левакин добавил также, что сроки ввода станции переносились в том числе из-за устаревших несущих конструкций, замена которых отняла много времени.

Вопросы к работам на станции имеются также у ГУП "Петербургский метрополитен".

"Один из последних вопросов, который сейчас решается, – это комплексная работа системы пожаротушения. Она смонтирована, теперь её нужно полностью запустить и проверить её работу на всех этапах", — высказался замначальника службы движения метро Олег Черкасов.

"Технологический институт-1" закрыли на ремонт в апреле 2020 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама