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Попова: Омикрон-штамм коронавируса более заразен, но чувствителен к дезинфекторам

фото ЗакС политика Попова: Омикрон-штамм коронавируса более заразен, но чувствителен к дезинфекторам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на последнем в 2021 году заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса заявила, что новый омикрон-штамм неустойчив в окружающей среде и более заразный, передает Znak.com.

По словам Поповой, ситуация в тех странах, где распространен омикрон-штамм, тревожная. В ЮАР, отметила она, все госпитализированные с ним — это не болевшие и не привитые люди, а также пациенты с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, диабетом, и онкологией.

Омикрон-штамм чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и не устойчив в окружающий среде, поэтому все принимаемые меры по обработке поверхностей эффективны, заявила Попова. По ее словам, омикрон передается быстрее: он заразнее других штаммов в 3–5 раз. Инкубационный период сокращается, максимально он может достигать 14 дней, но в среднем заболевание проявляется на 3–5 день.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что омикрон проявлениями напоминает гриппоподобное течение, среди симптомов — першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгии, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта. 


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