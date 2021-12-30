Росстат: В ноябре умер 86 981 россиянин с COVID-19

В ноябре 2021 года от коронавируса умер 86 981 россиянин, следует из данных Росстата. Это новый максимум смертей за месяц за время эпидемии.

Всего по России зафиксировали 257 292 смерти. Из них в 71 187 случаях COVID-19 стал основной причиной смерти. В 8 939 смертях предполагается, что коронавирус был основной причиной, но нужны дополнительные исследования. В 1 477 случаях коронавирус вызвал осложнения и повлиял на развитие болезней, что ускорило смерть. 5 924 человека были заражены, но COVID-19 на их смерть не повлиял.

В октябре, по данным Росстата, умерли 74 893 человека с коронавирусом. С учетом данных за ноябрь, от коронавируса умерли порядка 624,7 тысячи пациентов с коронавирусом, из них в более чем 531 тысяче инфекция стала непосредственной причиной смерти.