Лисовец: В Петербурге вакцинированы от коронавируса хотя бы первично почти 3 млн человек

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 3 млн человек.

"Вакцинированы хотя бы первым компонентом без малого почти 3 миллиона человек. Это значит, что эти люди могут спокойно встречать Новый год и быть уверенными в том, что им не грозит заболевание. А если это случится, то оно будет протекать в легкой форме", — приводит слова Лисовца "Фонтанка.ру".

Точное число привитых первичным компонентом вакцины, по данным Смольного на 30 декабря, — 2 263 449 без учета однокомпонентного "Спутника Лайт". С ним полностью завершили цикл вакцинации 2 685 000 петербуржцев.