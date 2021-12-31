В последний день 2021 года в России учли менее 21 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 435 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 912 человек (на четырнадцать меньше, чем накануне). Сумело поправиться 40 692 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 2739 новых больных, за ней следуют Петербург – 1529 (на три меньше, чем накануне), и Подмосковье – 1197. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2468 человек с коронавирусом и скончался 51 (накануне – 60).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.