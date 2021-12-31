ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:45

В последний день 2021 года в России учли менее 21 тысячи новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика В последний день 2021 года в России учли менее 21 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 435 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 912 человек (на четырнадцать меньше, чем накануне). Сумело поправиться 40 692 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 2739 новых больных, за ней следуют Петербург – 1529 (на три меньше, чем накануне), и Подмосковье – 1197. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2468 человек с коронавирусом и скончался 51 (накануне – 60).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама