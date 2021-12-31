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Новости 13:55

Шендерович* перечислил иностранцев, благодаря которым он стал иноагентом

фото ЗакС политика Шендерович* перечислил иностранцев, благодаря которым он стал иноагентом

Писатель и политический комментатор Виктор Шендерович*, накануне в персональном качестве включенный в реестр иноагентов, со свойственной ему иронией дал оценку этому событию. Он согласился с тем, что подпал в свое время под влияние иностранцев: "вот они, навскидку, эти вражьи неруси, которые с юности кормили меня диссидентскими печеньками".

"Жан Жак Руссо, Швейцария: "Человек рождается свободным, а между тем он всюду в оковах". Вольтер, Франция: "Если бога нет в нас, его нет нигде". Станислав Ежи Лец, Польша: "Неграмотные вынуждены диктовать"", - процитировал он важные для себя максимы в собственном Telegram-канале.

Сатирик выразил благодарность всем, кто его в настоящее время поддерживает, признавшись, что эта поддержка велика и ощутима. По словам сценариста закрытой телепрограммы "Куклы", для него в решении Минюста нет ничего нового.

В другом посте Шендеровича*, вышедшем за последние сутки, говорится о том, что по иску близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина о клевете ему грозит до пяти лет лишения свободы.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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