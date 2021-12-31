"Это был тяжелый год": Обращение Путина показали на Дальний Восток

Традиционное новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам успели показать по федеральным телеканалам на дальневосточную аудиторию. В своей речи глава государства признал, что уходящий год выдался тяжелым.

"Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности", - произнес гарант Конституции, первым делом связав свой тезис с борьбой против эпидемии коронавируса.

Говоря о вызовах, Путин также отметил, что Россия "твердо и последовательно" отстаивала свои национальные интересы, включая безопасность населения. Главная заслуга в "достойном" проживании уходящего года, по его мнению, принадлежит согражданам.

Отметим, что в конце декабря Владимир Путин в одном из декабрьских интервью признался, что в новогоднюю ночь планирует смотреть собственное же обращение по телевизору.