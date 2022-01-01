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Новости 12:27

В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 с сентября

фото ЗакС политика В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 с сентября

В России за последние сутки выявлен 19 751 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

Это минимум с 22 сентября 2021 года. Накануне россияне праздновали Новый год.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 10 519 733 случая заболевания по стране. По официальным данным, к 1 января 2022 года от коронавируса умерли 309 707 россиян; 847 летальных исходов зафиксировали за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве зарегистрировано 2 472 случая заболевания, в Петербурге - 1 534, в Подмосковье - 1 271.


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